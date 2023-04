Manuel revela delante de Lydia su relación con Miriam tras 'La isla de las tentaciones': “Me envió un mensaje…”

Y aquí aparece el nombre de Miriam , de la que Manuel habla sobre lo que se le pasó por la cabeza cuando estuvo con ella en la villa : “Estaba confundido , en todo momento sabía que había un límite, creo que me cegó porque hasta el momento del espejo yo mantuve las distancias, pero ahí dije que me dejaba llevar y eso me confundió , me hizo olvidar un poco la relación que tenía con Lydia ”. Y desvela si ha vuelto a tener contacto con ella: “Me envió un mensaje hace un par de meses”.

Tras esto, reciben noticias de la soltera, que tiene un mensaje pasa ambos. “Creo que tú no hiciste nada por miedo no porque no quisieras. Creo que fuera has querido tener contacto conmigo porque me has visto las historias todos los días. Me gustaría darte el consejo de que hagas lo que sientas en cada momento, que no te cohíbas por nada”, le dice a Manuel y advierte a Lydia: “Si ha puesto los cuernos una vez los va a poner dos porque la gente no cambia”.