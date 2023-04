Naomi y Adrián se dan una segunda oportunidad y vuelven a ser pareja: “Estamos mejor que nunca”

Naomi se molesta con Adrián al explicar de lo que se arrepiente de su paso por 'La isla de las tentaciones'

Ambos se sinceran y cuentan cuál ha sido el proceso hasta poder retomar su relación y perdonarse

Adrián y Naomi sobrepasaron los límites en 'La isla de las tentaciones' con Keyla y Napoli, un primer beso de Adrián hacía que Naomi desatara su pasión con Napoli y tras una hoguera final llena de sentimientos ella decidió romper con su relación y marcharse del programa, pero ahora seis meses después vuelven a ver a Sandra Barneda y le cuentan lo que ha pasado este tiempo y cómo está su relación.

Naomi y Adrián se reencuentran por separado con Sandra Barneda

Sandra primero recibe a Naomi, con la que habla del programa: “Lo pasé muy mal”. Recuerda con la presentadora su paso por la isla, mientras resopla y quita la vista en alguna ocasión de las imágenes e incluso se emociona: “Pensaba que lo tenía superado, pero verlo… En el fondo no me esperaba que fuera a caer”. Ella se expresa con la presentadora y Adrián escucha todo desde la sala de visionado y no puede evitar emocionarse.

Ella se sincera sobre su conexión con Napoli: “Había atracción, pero yo tenía pareja y no tiro una relación por una atracción. Yo estaba en el precipicio, pero pensaba que no iba a suponer un problema en nuestra relación al salir”. Con el que asegura que no se ha visto fuera, tan solo una vez que coincidieron en una restaurante: “Siempre hemos tenido claro que lo que tenemos una tracción física y nada más, hace dos o tres meses que no nos vemos”.

Y asegura que cuando volvieron a España todo había cambiado un poco respecto ala hoguera final: “En el aeropuerto vi que se había quedado chupado, se me removió todo al verlo, más que en la hoguera porque ahí iba con mucha rabia. Ahí me vienen los buenos recuerdos, tuvimos que coger el Ave juntos a Valencia, aclarando cosas".

Tras esto, Sandra Barneda recibe a Adrián y Naomi va a la sala de visionado. “Lo pasé muy mal y es inevitable pensar en lo que ha pasado”, dice él con la voz entrecortada y cuando empieza a ver las imágenes no puede evitar las lágrimas: “Venía aquí pensando que lo tenía superado". Cuando la presentadora le pregunta qué borraría, él afirma que el día en el que se lanzó al mar, lo que no gusta nada a Naomi que lo escucha desde la sala y así se lo hace saber en su encuentro.

La pareja habla de su reconciliación

Cuando se ve, se abrazan, pero Naomi se muestra molesta: “No lo has contado como me lo has dicho a mí siempre, en vez de decir que cambiarias tu beso con Keyla… No quería llorar, pensaba que íbamos a venir aquí e iba a ser todo bonito”. Se dan un beso y es el momento en el que Sandra se da cuenta de “que han vuelto”.

“Lo hemos superado, no hablamos del tema, cuando nos dimos la oportunidad fue sin rencores, ahora mismo estamos muy bien, mejor que nunca”, le explica Naomi. “Ella es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos y tenía muy claro que quería volver con ella”, dice él. Y Naomi cuenta cómo empezaron a cambiar las cosas: “Cuando escuché su versión cambié de un ‘no’ a un ‘puede ser’, fue un mes que estuvimos hablando 24 horas por móvil, alguna vez vino a casa”. Mientras Adrián asegura que para él “no hay nadie como ella, lo que me hace sentir todos los días…”.

Su encuentro con Napoli y Keyla

Es el momento aquí en el que se reencuentran con Keyla y con Napoli, pese a que no han tenido una relación fuera con ninguno de ellos, si han podido intercambiar algunas palabras, parece que todo va bien, hasta que se ponen cara a cara. La tentadora le echa en cara a Adrián que no tuviera el detalle de mandarle un mensaje, el italiano le recrimina a él que haya hablado mal de él fuera y tienen un momento de lo más tenso entre los cuatro.

El emotivo momento de Adri y Naomi