Un grito histérico y una drástica decisión marca el paso de Andrea por Villa Montaña

En Villa Montaña, Andrea había sido la única chica que se había retirado de la fiesta para irse a dormir. Pero era despertada por 'La luz de la tentación' cuando Álvaro jugaba a que le hicieran un 'streaptease'. "Me quiero ir", reaccionaba Andrea entre lágrimas, sin nisiquiera saber si se trataba de su novio o no. Pero cuando volvió a sonar, Andrea brotaba a más no poder con un grito que dejaba atónitos a sus compañeros .

A la mañana siguiente, Andrea no esperó a que nadie se despertase. Cogió su maleta y metió todas sus cosas en ellas. "No estoy bien. No quiero ver a nadie. 'La isla de las tentaciones' me ha superado y hasta aquí he llegado", decía.