Ana no da crédito al ver el doble tonteo de Borja con Valeria y Andrea: “No se está acordando de mí”

“La verdad que estoy un poco cabreada ya porque sin ver nada ya he empezado a ver”, decía Ana antes de empezar y tras esto la ‘tablet’ se encendía para ella y al ver la actitud de Borja en las fiestas con Andrea esta reaccionaba: “Me esperaba que estuviera así bailando. Estoy viendo a mi novio como está hablando con una chica, no he visto una conexión como las que yo me esperaba, pero no me deja de molestar. Le estoy viendo en su salsa, estoy cabreada porque me molesta verlo, pero es algo de lo que llevaba idea de que iba a ir por ese camino”.