Esto último ha sentado muy mal a Valeria: “Yo no comparto encima, o sea que, yo no quiero” . Borja se ha decidido y ha elegido a Andrea por segunda vez , quien cree que le puede llegar “a gustar de verdad”: “Conforme la voy conociendo nos vamos soltando los dos cada vez más y me lo paso muy bien con ella”. Borja le ha dicho a Sandra Barneda que cree que Andrea es más afín a él y que está muy cómo hablando con ella: “Es lo que necesito”.

Pero a Valeria no le ha sentado muy bien esta elección. “Pienso que se echa el freno conmigo por algo. Pienso que con ella podría echar el freno y no caer y pienso que conmigo es al revés. Si se deja llevar demasiado caería y entonces le pondría los cuernos a su novia”. Borja ha explicado que no cambiaría a Ana por una atracción sexual, por lo que no comparte esa opinión. Necesitaría algo más de esa chica.