Sube la temperatura como nunca antes con los bailes y juegos de las solteras: “Cada vez me pone más”

Adrián también se confiesa sobre su tentadora favorita, y, aunque dice que intenta marcar distancias, por el baño que se dan en el jacuzzi con la soltera no parece estar cumpliendo su palabra: “ Cuando Eva se acerca a mí me pone nervioso , entonces intento guardar un poquitín las distancias”.

Zaira y David tienen una intensa charla en el jacuzzi, en la que el novio de María confiesa que ha tenido una conexión con la soltera: “Con la única que he tenido ‘feeling’ es contigo, te lo juro. A mí me cuesta conectar de verdad con alguien… Siempre me pasa lo mismo, pensaba que ni de coña meten a una tía medio… que me puede tentar. En verdad, la otra vez pensé lo mismo y me tentó…”.