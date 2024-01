Borja se decanta por Andrea para tener la cita y no puede esconder su tensión sexual con ella: "Si no tuviera novia..."

L os chicos y las chicas han elegido sus segundas citas con los solteros y solteras con los que más afinidad tienen para pasarlo bien y conocerse mejor. Con clases de baile comenzaban las citas de las chicas con los tentadores , que algunas demostraban que no se les da nada mal, aunque a otros no tanto. Por su parte, los chicos se subían a las tablas de surf con sus tentadoras y disfrutaban de un divertido momento en el mar. Y tras esto, llegaban las citas individuales donde se mostraban mucho más cerca.

Ana daba su cita a Napoli , con el que más conexión tiene en ‘Villa montaña’ y este no dudaba en mostrar su interés en ella: “ Me gustaría conquistarte . En la vida todo es posible, si el destino ha querido esto yo haré de todo para mostrarte cómo soy”. “Sabes que mi corazón está ocupado y que sigo pensando en Borja”, era la respuesta de ella, aunque tiene claro que quiere conocerle de verdad, aunque le da mucho miedo porque existe la posibilidad de que cada vez le guste más, a lo que el italiano respondía con un claro “ojalá”.

Borja pasaba este momento a solas con Andrea, a la que dejaba claro que ya ha aclarado sus dudas entre ella y Valeria : “Contigo es algo más”. “Me gustas mucho”, le aseguraba ella y Borja reaccionaba a sus palabras: “Tú a mi también me gustas y si no tuviera novia…”. La tensión entre ellos se palpaba en la cita y aunque de momento tiene claro que puede frenar porque tiene a Ana en la cabeza, aunque ella es una gran tentación para él.

Mariona elegía a Julen para tener su primera cita en República Dominicana al que aseguraba que tiene ganas de conocer porque consigue hacerle reír: “Creo que puedo tener conexión y me da miedo que pueda ir a más en un futuro”. Por su parte, Adrián elegía a Eva con la que se mostraba muy a gusto: “Demuestras seguridad y calma y me haces estar tranquilo”. Aunque sacaba en claro que quiere conocer a otras chicas también para exprimir la experiencia al máximo.

María se desahogaba con Ricky porque ambos comparten este momento solos en un momento complicado para ella: “Llevo unos días muy malos y necesitaba esto, pasar tiempo con una persona que me de paz”. Y es que el italiano aprovechaba la cita para intentar animarle: “Me duele verte así porque me imagino que eres todo lo contrario. Quiero verte feliz, me alegraría”.