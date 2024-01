Así ha sido el final de la hoguera de Álex, en la que se ha enterado de la infidelidad de Marieta

Marieta, sobre Álex: "No se le levanta"

Inédito | El momento de "rabia" de Álex tras el beso de Marieta y Sergio: "Le pediría una hoguera de confrontación"

Álex se enteró en la segunda hoguera con Sandra Barneda que Marieta había caído en la tentación besándose con Sergio, pero había más imágenes. Cuando Álex y sus compañeros ya estaban preparados imaginando que Marieta habría hecho aún más cosas con el soltero, los chicos vieron y escucharon algo que no esperaron: unas declaraciones de Marieta con las que Álex estalló.

"No me lo esperaba para nada eso. Es que no es ella. Es un guarreo que lleva todo el rato. ¡Pero ella! Es que no es él, es ella. No se han besado antes porque él no ha querido. Es que lloro de rabia, no de pena", reaccionaba Álex ante las imágenes de Marieta besando a Sergio en el jacuzzi de Villa Montaña.

Además, el participante había lanzado al fuego la pulsera que le había regalado su novia por San Valentín. "Lo siento pero no. Se he equivocado de todo. Su amor platónico que era yo, tanta historia...", decía. Cuando Sandra Barneda le comunicaba que había más imágenes, Borja le advertía: "Ojo que igual duermen juntos. No merece la pena, bro", le dijo a su amigo.

Marieta desvela un problema íntimo de Álex

Álex y sus compañeros vieron de primeras más imágenes de Marieta y Sergio participando en los sensuales juegos de la villa y besándose delante de todos. "¡Eso me lo hace a mí! ¡Qué cerda eres, María!", comentaba Álex, levantándose de nuevo de su sitio, mientras veía a su pareja besar de una manera en concreto a Sergio.

Pero lo que sin duda dejó en fuera de juego a todos, y más aún a Álex, fue escuchar a Marieta decir en la villa que no pensaba que él le fuera a ser infiel con Gabriela debido a problemas de erección.

"Qué feo. Lo peor es que ella sabía por qué me pasaba eso. Era un problema médico. Y me parece muy feo, la verdad. Me parece ridículo (...) Soy un hombre, claro que se me levanta. Habrá visto las imágenes de Gabriela, le habrá sentado como el culo y habrá dicho eso. Pero no me voy a rebajar a su nivel", aseguraba Álex.