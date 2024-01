Máxima tensión en Villa Playa| Eva lanza una 'advertencia' a Adrián al ver su interés en Mónica

En la última fiesta, Adri y Mónica compartían risas y mucho acercamiento, algo que no gustaba mucho a Eva y así se lo hacía saber a él: " Cuidadito, no te vayas a equivocar , sé inteligente y piensa con la mente".

Pero esto no terminaba aquí, Eva aprovechaba un momento en el que Adri iba a su habitación para ir detrás de él y explicarle cómo se siente y preguntarle por lo que le pasa por ella. "No me pasa nada, pero ya te dije que quiero también probar otro tipo de tentación", explicaba este a la soltera y ella reaccionaba: "Solo te digo que te vas a llevar la hostia, me duele porque la conexión que hemos tenido tú y yo es totalmente diferente a lo que vas a tener con ella que es solo un físico y ya está. Deberías ser inteligente de saber que a una chica que no ha estado de primeras a por ti no le gustas de verdad".