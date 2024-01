Marieta no soporta las imágenes del tonteo de Álex con Gabriela

Marieta no estaba nada preparada para su hoguera con Sandra Barneda. A pesar de haber caído en la tentación con Sergio, le molestaba mucho ser conocedora de que Álex, su novio, estaba muy cerca de Gabriela, así que estaba nerviosa por lo que podría ver en las imágenes. Tal y como esperaba, lo que descubrió no le gustó nada.

"Me imagino que la luz roja. Es que la conoce de fuera y no quiero perder las formas pero me da rabia. Me da rabia haber perdido un año y medio de mi vida", decía totalmente sobrepasada incluso antes de ver cualquier imagen de Álex. Sus compañeras tuvieron que pedirle que se relajase.

En las primeras imágenes que Marieta vio de Álex, descubrió que su pareja estaba en la villa casi todo el día con Gabriela y que seguían teniendo la misma tensión sexual. "¡Me doy las gracias a mí misma por haber venido porque pedazo de personaje tenía!", reaccionaba la participante gritando con mucha rabia.

"Me doy las gracias todas las veces que me levanto por no sentirme mal. Porque lo que he visto es un básico y una básica. ¡Si a mi novio no le gusta! A mi novio le gustan como yo, de pura raza, con patillas. A mi novio esa no le gusta. Es fo***. Fin", añadía Marieta en pleno estallido.

"¿Preferirías ver a Sergio teniendo conversaciones profundas con Gabriela?", le preguntaba entonces Sandra Barneda. "Sí, porque así entendería que le ha pasado lo mismo que a mí. Ha llegado aquí, se ha dado cuenta que su relación no era como la que esperaba y que hay alguien que le puede aportar muchas cosas. ¿Pero por un polvo?", respondía indignada.

"¿Tú y Sergio tenéis conversaciones profundas?", contestaba la presentadora. Marieta aseguró que sí entre sus "momentos de calentón". La participante decía, además, que su novio era "un celoso" y que no podía mantener conversaciones sobre sexo con él al pensar que había estado con otros hombres antes que con él.

Marieta no soporta el acercamiento de Álex con Gabriela

Había más imágenes para Marieta y al verlas no paró de comentarlas mientras veía cómo Álex y Gabriela habían estado en varias ocasiones a centímetros de distancia. "Va a caer. Va a caer. Va a caer", repetía.

"¿Lo mío con Sergio es así?", llegaba a preguntar Marieta a sus compañeras por lo bajo. "No, ni de coña", contestaba María mientras sus otras compañeras decían que su villa no era nada comparada a la de los chicos.