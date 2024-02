Ruth defiende su actitud en las hogueras: "Fui yo en todo momento"

"Que fui yo en todo momento. La isla es una montaña rusa de sentimientos que saca de ti sentimientos que pensaba que podía controlar. Al final es su finalidad, vivir momentos que no vivirías en tu vida cotidiana, pero soy consciente de que muy poca gente entiende eso", ha comentado Ruth, dando a entender así que no se arrepiente de su actitud en las hogueras y confesando que no le importa lo que digan porque cree que la gente no es capaz de comprender que esa es una versión extrema suya y que no reaccionaría de esa forma en su vida cotidiana.