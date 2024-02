Niko, tras ver las imágenes de Ruth: “No sé ni lo que estoy viendo, esto parece una película”

Adrián se derrumba tras las declaraciones de Mariona y las imágenes con Julen: "No me gusta que lleguen a las sábanas"

El visionado de emergencia 'dinamita' todo en ‘Villa Montaña’ y colapsa a Ruth: "Yo me quiero ir"

Niko y Adrián se quedan sin palabras en la hoguera al ver imágenes de sus novias en una atención muy cariñosa, insinuando que podría pasar algo entre ellas. Niko también se enfrenta a imágenes de Ruth en las que da por terminada su relación y asegura que no quiere ni verle. Borja sigue confiando en Ana, aunque reconoce que hay algunas de las imágenes en las que sale con Napoli que le han molestado.

“Niko lo va a pasar muy mal. Le pongo un mensaje a mi madre y le digo que todo lo que tenga que ver con Niko lo metes en su coche, le das las llaves a la madre y no quiero saber absolutamente nada”, explica Ruth en Villa Montaña, sobre su relación con Niko. Cuando le preguntan por si está segura de querer hacer un borrón con su novio, Ruth se muestra firme: “Si, soy así, desaparezco de su vida, bomba de humo”.

Los chicos no dan crédito a las imágenes en la hoguera, en especial, Niko. “Me parece alucinante. Sinceramente, no tengo ganas de estar aquí. No ha visto nada para hablar así de mí. Me parece surrealista”, pronuncia, en shock, el concursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Niko también defiende su paso por el reality y, aunque dolido, asegura que nadie va a dejar que le falte al respeto: “Lo único que he hecho es respetarla. Para mi ella es la mujer de mi vida, pero no voy a permitir que hable así de mí. Ni ella ni nadie”

Niko también se enfrenta en la hoguera a unas imágenes en las que se ve a Ruth hablando de Mariona, así como con ella en actitud cariñosa: “Mariona me está encantando, la verdad. Ya para lo que me queda”. En más imágenes, durante una fiesta en Villa Montaña, el tentador Sergio les hace una propuesta: “¿Un trio?”.

Los chicos no pueden contener risas nerviosas y Alex le pregunta a Niko, sorprendido por la actitud de Ruth: “¿Sabías que le gustaban las tías?”. “No sé ni lo que estoy viendo, esto parece una película”, responde.

Niko calma a Adrián en la hoguera, de los nervios por las imágenes de Mariona

Adrián no da crédito a algunas de las declaraciones de su novia sobre su relación: “Una relación a distancia… No puedo más. Es que no quiero… Llevo cuatro años así, me he cansado y he estado esperando, día tras día, que se acabara todo esto para poder empezar mi vida. Lo dejaremos, ya está”.

Mariona también protagoniza imágenes con Julen en la cama y en la fiesta con besos y ‘lametones’ que no agradan nada a su novio: “Me están saliendo otro tipo de miedos. Me asusta muchísimo que no quiera una relación a distancia porque estamos en un momento en el que eso se puede acabar. No me puedo creer que tire por la borda todo lo que hemos creado… Me parte el alma”.

Aunque Niko intenta calmar a su compañero tras las imágenes de Mariona en la cama con Julen, Adrián sigue molesto: “No me gusta que lleguen a las sábanas, debajo de la cama, la noche es muy traicionera. El roce hace el cariño”.

Borja sigue confiando en Ana, pero carga contra Napoli

Borja continúa seguro de su relación con Ana, aunque su novia sigue tentándose con Manu Napoli y reconoce que hay algunas imágenes que acaban molestándole.