Para Álex su segunda hoguera con Sandra Barneda ha sido un punto de inflexión en su paso por ‘La isla de las tentaciones’ . Al descubrir que Marieta, su novia, se había besado con uno de los solteros, Sergio, el participante decidió traspasar todos los límites con Gabriela, su soltera favorita, esa misma noche. Álex se acostaba con Gabriela no una, sino varias veces.

El novio de Marieta se había quedado destrozado en la hoguera con Sandra Barneda viendo que su pareja no solo había caído en la tentación, sino que incluso había sido ella la que más había buscado al soltero. “No me lo esperaba para nada eso. Es que no es ella. Es un guarreo que lleva todo el rato. ¡Pero ella!”, señaló Álex.