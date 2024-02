Al ver su estallido, los seguidores de 'La isla de las tentaciones' le han recordado que ella entró al cuarto de David cuando era tentadora y se burló de la banda de 'Barbie' de Elena Adsuara . Cansada de estas críticas, María ha decidido responder en sus stories de Instagram con el motivo por el que cree que tiene razones para quejarse del comportamiento de Zaira y por el que piensa que deberían dejar de compararla con la ex de David.

"Para los que me decís que es la misma situación yo no me metí en la habitación de nadie sin permiso a coger un objeto personal sin que la otra persona lo sepa", ha comentado la malagueña, alegando así que en su edición David le dio permiso para entrar a su habitación y coger la banda, mientras que en esta ocasión la soltera ha entrado al cuarto para darle una sorpresa al albaceteño.