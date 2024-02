Bailes, sonrisas, meneos, juegos… y otra vez la ‘alineación maldita’ . Esto último se trata de una táctica por parte de Borja y otros tentadores para no activar sus partes íntimas y no hacer cosas que pueden estar pensando en ese momento. Para ello dicen la alineación de algún equipo y así pensar en otra cosa. “Estoy al límite ”, le confesaba Borja a Andrea.

Posteriormente, se ha visto a Borja asegurando algo a Andrea que le pone en serio compromiso : “Solo con lo de las dos hogueras, cien por cien que no salgo con ella” . Esto no lo ha entendido Ana, que ha roto a llorar: “Puede pensar que lo mío es más grave que lo suyo. Para mí Borja significa todo. Yo lo quiero a él. Quería una vida con él” . Por último, Sandra Barneda tenía más que enseñarle a Ana.

En las últimas imágenes que ha visto Ana, se veía a un Borja en la habitación con Andrea dándose masajes y muy arrimados, con la temperatura al mil por mil. Esto ha hecho que Ana explotase del todo: “Maletitas y para tu casa. Ni me ha dolido esas imágenes. Me dan ganas de tenerlo aquí delante. En ningún momento me he planteado que eso lo iba a ver. Te piensas que sabes todo de esa persona y te das cuenta de que no. Eso no lo puedo perdonar”, ha dicho entre lágrimas.