Tras verse en el espejo, las dudas de Niko sobre su relación con Ruth se acrecentaban y, esto, unido a que no podía ver imágenes en su hoguera de cómo había afectado este encuentro a su pareja, hacía que Niko no dudase en pedir una hoguera de confrontación con Ruth, donde iba a poder hablar con ella y aclarar todas las dudas que se habían generado entre ellos durante su experiencia en 'La isla de las tentaciones 7'.

Sandra Barneda advertía a Niko en su hoguera con los chicos que no iba a poder ver imágenes de Ruth: "La tuviste frente a frente y utilizaste más que las miradas, palabras también. Tenías un privilegio y había que seguir las normas, hasta en tres ocasiones tuve que decirte que no hablaras y por eso no hay imágenes para ti". Al escuchar esto, Niko tomaba una decisión muy clara: "Necesito una hoguera de confrontación, no puedo estar sin ver imágenes".

"Acepto tu petición, pero Ruth será libre de aceptarla o no. En caso de que no acepte deberéis abandonar los dos sin veros ni poder hablar, en caso de que la acepte al final de la hoguera tendréis tiempo para hablar y al final de la hoguera decidiréis si os vais juntos o por separado", le explicaba Sandra Barneda y, tras esto, iba a comunicar la decisión a Ruth.

Esta, en un primer momento, tenía claro que su pareja no había sido el que había pedido esta hoguera: "No es él porque con su orgullo aguantaría hasta el final". Pero se daba cuenta que no estaba en lo cierto cuando Sandra Barneda le aseguraba que era Niko el que quería esta hoguera: "Intuía que él podía llegar a su límite, no funcionamos separados". Y aquí, quedaba en su mano si encontrarse con su pareja en la hoguera.

Niko llegaba muy nervioso a este encuentro mientras cruzaba la pasarela: "Tiene que aparecer, por favor, ayúdame papá a que salga todo bien". Lo que no se esperaba es que Ruth iba a aceptar encontrarse con él pero, ella no iba ni a mirarse en su llegada a la hoguera de confrontación e iba a ignorar su petición de darse un abrazo: "¿En serio? ¿Y la promesa que teníamos? Te vas a arrepentir de esto". En este momento, Ruth sacaba el enfado que tenía dentro con él: "¿Y las demás promesas? Estoy flipando, ¿tú quién eres el Niko que estaba conmigo en Tenerife o el que se ha transformado aquí?".

Ante la petición de explicaciones de Niko sobre lo que le ha hecho enfadarse, Ruth aseguraba que no esperaba ver a este Niko y este le dejaba claro que no se esperaba ver "esta maldad por su parte". Ella le reprochaba las "guarradas" que ha tenido que ver él en la 'tablet' y que le congelaran a no ver imágenes en una de las hogueras, algo a lo que este le explicaba que "fueron sus compañeros". Explicaciones que Ruth no se creía y por las que mostraba su enfado con él: "Te has comportado como yo sabía que ibas a ser".

La pareja se enfrenta a las imágenes de ambos en sus respectivas villas

Niko, muy tranquilo de lo que había hecho, confesaba la promesa que se hicieron antes de entrar en el programa: "Si no veíamos una conexión con una persona en la hoguera final nos íbamos a dar un abrazo, pero me ha fallado en esto, como en otras cosas". Ruth confesaba por qué había reaccionado así y ambos podían ver cómo ha vivido esta experiencia en ambas villas.

Niko le iba apuntando lo bien que se ha comportado, mientras Ruth reprochaba muchos de sus comportamientos,: "Te estoy respetando en todo momento, por la rabia que tiene no se da cuenta de las imágenes".

Ella seguía creyendo que no le había respetado: "Me ha parecido un asco, yo no hablo desde la rabia, pero las imágenes me parecen una guarrada, se ha comportado como un crío". Y, terminaba completamente rota, al escuchar cómo se ha sentido Niko al ver cómo ha hablado de él durante toda la experiencia: "Me he dado cuenta de que mi felicidad tiene que ir por encima, que se planteé mi amor hacia él me parece como clavarme un cuchillo".

Cuando llegaba el turno de ver las imágenes de Ruth, Niko escuchaba atento a cómo hablaba su pareja de él en diferentes momentos en la villa, lo que dejaba claro que le hacía mucho daño: "Prefiero verte guarreando, estas imágenes son peor". Pero la tranquilidad de Niko al expresarse, terminaba haciendo a Ruth estallar: "Ojalá sacaras quién eres de verdad y te enfadaras como te enfadas fuera, saca al Niko que tienes dentro. No está siendo él y me está poniendo negra". Algo que este negaba completamente: "He sido yo en todo momento, quiere que nos pongamos a discutir y no entiendo nada".

La pareja toma la decisión final al acabar la hoguera de confrontación

Tras decirse lo que pensaban y sus tensos momentos, ambos se ponían de frente para mirarse a los ojos y decirse los verdaderos sentimientos que tienen el uno por el otro. Niko, muy emocionado, se sinceraba como nunca con ella: "Me has hecho perder un montón de confianza, pero lo eres todo para mí, te amo y tú lo sabes. Nuestra relación es increíble, me quiero casar contigo, tener hijos contigo y todo contigo. Pero entiende que me has destrozado por dentro, solo escuchaba mierda y no he hecho nada".

Ruth escuchaba muy atenta las palabras de su pareja y ella aseguraba que "también se ha llevado un palazo" y todo lo que ha hablado ha sido desde el dolor: "Significas todo para mí, el amor que tenemos fuera es todo y de verdad, que te hayas planteado que no estoy enamorada de tí es 'heavy". Ambos se rompían y hablaban desde el corazón, y llegaba el momento de decidir y contestar a la pregunta de Sandra Barneda: "¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones' con tu pareja, solo, con un nuevo amor o continuar con la experiencia y volver a la villa?"

El primero en responder era Niko, que lo tenía muy claro: "Me quiero ir con ella, cien por cien, es mi vida entera y quiero estar siempre con ella". Y sabiendo la decisión de su pareja, le tocaba decidir a Ruth, que lo pensaba, entre lágrimas, pero terminaba entonando un claro "con Niko". Al escuchar esto, él corría a abrazarla y ambos protagonizaban un emocionante momento: "Tú sabes que te amo". Y, entre lágrimas, se despedían de Sandra Barneda con ganas de seguir con su vida fuera.

Ruth y Niko se despiden de 'Villa playa' y 'Villa montaña'

Pero antes de abandonar juntos 'La isla de las tentaciones', ambos iban a pasar por sus repectivas villas para despedirse de sus compañeros y de los tentadores. "Vengo a deciros adiós porque me voy con el amor de mi vida a mi casa", entonaba Ruth y todos reaccionaban muy contentos ante la noticia y ella, se depedía muy emocionada de sus compañeras: "Os espero en Canarias".