Adrián estalla pensando que Mariona se ha acostado con Julen: "Estoy sintiendo asco"

En cuanto a por qué cree que Mariona se ha dejado llevar con Julen, Adrián piensa que “la experiencia le ha venido como anillo al dedo”: “Igual no me estaba siendo sincera del todo fuera y hubiese querido acabar antes conmigo”. No obstante, no hay que olvidar que Adrián ha hecho exactamente lo mismo con Mónica. “La diferencia es que aquí hay sexo. Está claro que no quiere continuar conmigo. Le ha apetecido tirárselo y no se ha acordado de mi en ningún momento. Estoy vacío Sandra”, señalaba Adrián.