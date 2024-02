Mariona marca distancias con Julen mientras Adrián traspasa todos los límites con Mónica: "Si has tenido sexo te levantas con mejor cara"

Mariona está marcando distancias con Julen. Está "rayada" por lo que pueda pensar Adrián desde Villa Playa. Además, le ha señalado a Julen que le ha dado solo un beso. “Ya, pero él no lo había visto”, ha apuntado el tentador. Además, este ha aseverado que le ha dado un beso “porque te apetecía, has fluido y te has dejado llevar…”. Hay que recordar que Adrián ha visto imágenes en la hoguera entre Mariona y Julen y se ha puesto en lo peor.

Y es que, a pesar del beso, la joven de 21 años sigue marcando distancia con Julen, su tentador: “Yo te sigo apartando…”. Julen ha reclamado un poco de atención y le ha señalado que, en caso de apartarle, que sea por ella, no por Adrián. “Me está dando mucho miedo que vaya a más. Yo lo quiero a él…”, ha apuntado Mariona, quien no está pasando por uno de sus mejores momentos en ‘La isla de las tentaciones’.

Mientras tanto, en Villa Playa, Adrián no perdía el tiempo en una de las fiestas de los chicos y acercaba posturas con Mónica. Y de qué manera. “Estás muy guapa hoy”, le decía Adrián a Mónica. “Tú también”, respondía Mónica. En medio de la fiesta y delante del resto de compañeros de villa, Adrián no dudaba en besarla apasionadamente. Una vez. Y luego otra. “Necesito mimos”, subrayaba el modelo. El tonteo entre ambos era máximo, algo que contrastaba con cómo estaba Mariona en Villa Montaña.

De hecho, ambos no tardaban en ir a la habitación de Adrián, tumbarse y seguir dándose besos intensamente, esta vez de manera privada y apartados del resto. “¡Qué maravilla!”, decía Adrián, quien decidía “fluir” y no ponerle freno a nada. “Ha pasado lo que tenía que pasar”, confesaba Adrián, tras tener una noche con Mónica llena de pasión… y sexo. La luz roja sonaba mientras tanto en Villa Montaña.

Al día siguiente, Adrián aseguraba haberse despertado al día siguiente muy feliz: “Además de haber intimado con Mónica, he estado superagusto con ella. Cualquier persona que haya tenido sexo se levanta con mejor cara, así que de diez”. De nuevo, el contraste se producía en ‘La isla de las tentaciones’ y Mariona no se despertaba de la misma manera que Adrián… a pesar de los esfuerzos de Julen por intentar que dejase atrás todo.

“Un poco”, confesaba Adrián. “Tengo que pensar por qué es esto, si porque me veo solo aquí o porque fuera podría pasar algo”, señalaba Adrián. “A lo mejor a mí no me apetece que me des un beso”, le decía Mónica, triste y cansada de que Adrián sea un día de una manera y otro día “no exista” para ella.