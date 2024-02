"¡No! ¡No quiero ver esto! ¡No! ¡Quítame esto! ¡No lo voy a ver!" , gritaba Marieta mientras sus compañeras intentaban contener su estallido de rabia e ira. "No lo voy a ver, no quiero saber de esto, por favor. ¡Qué poca vergüenza! Si el amor no es vengativo, ¿esto qué es? ¡Mi novio no me ha querido en su vida! ", añadía Marieta al volverse a sentar con sus compañeras.

Marieta cree que Álex "está haciendo todo por venganza" y terminaba su hoguera llorando. "No es justo lo que se me está haciendo por una conexión real. No es justo. Lo único que le pedí fue que no nos hiciéramos daño y mi novio lo está haciendo aposta, me está haciendo daño. Yo no me quito a mi novio de la cabeza. No me merezco esto, Sandra. Siento si lo he hecho mal pero no me lo merezco", sentenciaba entre lágrimas.