Las confesiones de Sergio sobre sus dudas con Marieta: "Es difícil que te guste una mujer de verdad cuando en dos días se olvida de su novio"

"Yo no sé tú, que también estuviste en mi situación, pero a mí eso me cuesta mucho, yo lo siento mucho ", le decía el soltero a la pareja de David en un momento a solas en las tumbonas de la piscina. "¿No crees que pueda pasar? Que de repente llegas aquí y de repente te pase lo que le ha pasado a ella...", le preguntaba María.

Ante las preguntas de su compañera, este volvía a dudar sobre esto dejando abierto lo que puede pasar tras 'La isla de las tentaciones': "Yo no voy a decirle que me voy a ir de aquí con ella o que estoy enamorado, no puedo. Lo que le puedo decir es: 'me gustas, estoy a gusto contigo, te estoy conociendo y estamos disfrutando de la experiencia'. El luego...".