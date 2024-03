Borja y Ana se van "reforzados" de 'La isla de las tentaciones': "Quiero que nos casemos y que tengamos un hijo"

Así ha sido la hoguera final de Borja y Ana en 'La isla de las tentaciones 7'

La pareja decide marcharse junta después de discutir por sus acercamientos con Napoli y Andrea

Napoli le da un beso a Ana a un milímetro de los labios y ella se confiesa: "Me ha gustado"

Borja y Ana tenían una vida en común pensada para su futuro. Sin embargo, la atracción de Borja por Andrea y la conexión especial de Ana con Napoli en 'La isla de las tentaciones', puso en jaque ese proyecto de vida que tenían. En la 'Hoguera final' con Sandra Barneda, la pareja se dio las explicaciones pertinentes para después decidir finalmente cómo se querían marchar del paraíso. Después de todo, el amor triunfó entre Ana y Borja.

Borja era el primero en llegar a la 'Hoguera final'. Aparentemente tranquilo, lo cierto es que el participante estaba bastante inquieto por lo que podía pasar. No le había gustado el acercamiento de Ana con Napoli así como sus comentarios sobre él; pero también se sentía culpable por haberla hecho sufrir con sus imágenes sobre Andrea.

"Estará cabreadísima, seguro. Va a venir arriba. Yo hasta ahora pensaba que iba a venir aquí a bajarla pero tras sus últimas palabras, yo también voy a estar arriba. No voy a estar con la cabeza agachada", explicaba. Después, confesaba estar muy nervioso así que incluso se quitaba la americana antes de recibir a Ana.

Su novia aparecía por el camino de antorchas y a Borja se le escapaba una sonrisa, pero también aguardaba expectante al movimiento de Ana, que se acercó a él y le saludó con un beso en la comisura de los labios. "Estás preciosa", le susurró él. "Tú también", respondía Ana. Pero pronto comenzaron los reproches. Ana preguntaba a Borja si veía "normal" lo que había hecho, pero Borja se defendía criticando los calificativos con los que se había referido a él durante el reality.

"Cuando veas las imágenes, me defines tú qué te parecen. Es algo que me ha dado vergüenza. Un tío como eres, que ya no tienes 20 años, tres años y medio conmigo, una vida juntos y pensando en formar familia, debería darte vergüenza lo que he visto", expresaba Ana. Borja le aseguró que no había estado en una despedida de soltero como ella pensaba, y que había llegado hasta los límites tal y como habían hablado, pero a ella no le convenció.

"¿Qué hablamos? Hablamos que no veníamos a Disneyland, veníamos a ponernos a prueba", contestaba Borja. "Ya, pero yo entendía que te ibas a pasar algún hielo pero que una tía se te ponga encima y tengas que repasar la alineación del Real Madrid...", criticaba ella. "Eso es de cachondeo", aseguró él.

Ana y Borja afrontan sus imágenes con los solteros Napoli y Andrea

Tras la tensión inicial, Ana y Borja visionaron su paso por el reality acompañados de los solteros Napoli y Andrea, solteros con los que más habían conectado en estas semana separados.

A Ana le indignaron las imágenes de los momentos más calientes entre Borja y Ana. Su novio se justificó diciendo que siempre se apartaba y pedía a la soltera que parase, asegurando que "nunca hago eso cuando salgo de fiesta", decía. Borja no veía que fuesen para tanto los juegos en los que había participado con Andrea, pero Ana quiso hacerle entender que para ella fueron "una falta de respeto".

Por su parte, Borja revivió los momentos cómplices de Ana con Napoli. "¿Solo molestan los juegos y no pueden molestar las palabras?", reaccionaba el participante. Para Ana, ella no había hecho nada malo, pero finalmente confesó qué era lo que había sentido por el soltero.

A continuación, la pareja descubrió todo lo que habían dicho el uno del otro sobre su relación. Los dos habían tenido muchos momentos en los que se habían planteado irse solos de 'La isla de las tentaciones'. "Que se vaya con Napoli. Me ha puesto a caer de un burro donde no toca", reaccionaba Borja. Por su parte, Ana aseguraba que ella sí había marcado límites con el soltero.

Borja se 'rompe' ante Ana con una declaración que emociona a Sandra Barneda

Tras la discusión, Sandra Barneda pedía entonces a la pareja que se mirase y hablase con el corazón. Lo primero que hacía Ana era preguntarle si lo había pasado mal y Borja rompía a llorar.

"No he dormido ni un día bien. Yo sabía que te quería pero aquí me he dado cuenta que mucho más de lo que pensaba. El despertarte a besos y que te hagas la dormida para que siga. Echaba de menos hasta que me echases la bronca por todo e irme a la cama contigo y decirnos 'Te quiero' antes de dormir. Que no me dejes tranquilo ni para cagar", expresaba él. Ana echaba por completo sus muros abajo ante la declaración de su novio, que emocionó hasta a Sandra Barneda.

"Me pensaba que estaba muy enamorada de ti pero realmente lo estoy muchísimo más de lo que esperaba. No me imagino mi vida sin ti. No me sale. Solo me imagino durmiendo contigo y levantándome contigo. Lo he pasado muy mal. Quiero estar contigo todos los días", correspondía Ana. "Yo también. Estaba acojonado solo de pensar que se podía perder", contestaba Borja.

Borja y Ana deciden marcharse juntos de 'La isla de las tentaciones'