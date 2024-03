David termina reconociendo lo que ha pasado con Zaira en la hoguera final con María: "Voy a decir la verdad"

Zaira cuenta a María cómo han sido los "tocamientos" que ha habido entre ella y David

David niega rotundamente haber hecho nada con la soltera, aunque sí reconoce lo que la soltera hizo en el baño de su habitación

María estallaba como nunca antes contra David tras saber que ha podido tener ‘tocamientos’ con Zaira

A la hoguera final de David y María no le iban a faltar sorpresas, cuando ambos volvían a verse las caras después de ponerse cara a cara con la tentación en República Dominicana, pero lo que no sabían es que Zaira iba a irrumpir en la hoguera con imágenes que todavía tenían que ver.

Con la 'tablet' en la mano, Zaira confesaba ante María que "había tenido tocamientos con David" y le mostraba las imágenes con las que se explicaba todo esto. En ellas se podía ver cómo la soltera le relataba a sus compañeras tentadoras en la villa cómo jugaban entre ellos y la forma para que las cámaras no lo captaran: "Ha habido jugueteos, yo me he tocado, le he tocado".

David, al ver las confesiones de la soltera, terminaba reconociendo que, en la habitación, Zayra sí se había metido al baño para "tocarse" mientras él estaba tumbado en la cama, pero que él no había hecho nada: "Ella estaría caliente, si es verdad que hizo eso. Le estaba diciendo todo el rato que se fuera, yo no he hecho nada, si ella se va al baño y hace eso, ¿qué hago yo? Ella me estaba poniendo cachondo, pero yo no hice absolutamente nada, solo miré dos segundos".

"Yo no hago eso si a mí no me dan pie, a mí me atraía, estábamos jugando días anteriores y, al final, terminamos en ese punto", confesaba Zaira, que se marchaba de la hoguera asegurando que había sido "completamente sincera".

María: "Estoy flipando, tengo ganas de llorar"

María no podía esconder que esto no le hacía ninguna gracia e incluso que le daba vergüenza todo eso: "Tú estabas mirando, te podías haber levantado y haberte ido. ¡Qué asco! Estoy flipando, tengo ganas de llorar, de enfadarme y de irme a mi casa".