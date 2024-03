Zaira: "David y yo coincidimos en una discoteca"

Las palabras de David a Zaira en el reencuentro final: "Te podrías haber cargado mi relación por cuatro mentiras"

Los planes de futuro de María y David: "Ahora estamos muy bien y felices. Queremos disfrutar de nosotros y de nuestra familia"

David y María han afrontado la última entrega de 'La isla de las tentaciones 7' tras ocho meses desde su hoguera final con mucha confianza y ganas. Hay que recordar que ambos se reencontraban en una hoguera final llena de tensión, en donde daban las correspondientes explicaciones del paso de cada uno por sus respectivas villas y lo que nadie se esperaba: Zaira irrumpía en esa hoguera final para zanjar todo lo que todavía estaba en el aire. Esto caldeaba todavía más el asunto. Pero parece ser que Zaira se quedó con ganas de decir alguna cosa más y es por eso por lo que ha estado presente de nuevo en este último episodio del reality de Telecinco.

Zaira volvía a aparecer de nuevo ante David y María con muchas ganas de hablar: "Me pitaban los oídos". Tras la pregunta de Sandra Barneda sobre si se encontró a David en un bolo, la tentadora ha asegurado que sí: "Coincidimos en una discoteca". María ha matizado que realmente así no fue, si no que Zaira fue allí porque sabía que David se encontraba allí. Zaira ha negado esto y ha explicado que esa discoteca es de su tío y es donde vive ella: "Si me contratan para un bolo, ¿qué quieres que haga?".

"A mí no me molesta. Me das completamente igual", señalaba María. Las dos se han enzarzado en una discusión con David como espectador. "Para darte igual bien que me dijo David que me odiabas", aseguraba Zaira. María le ha dicho que no le odia mirándole a los ojos. Posteriormente, Zaira ha señalado que con David sintió buena química y 'feeling' en su paso por Villa Playa, sintiendo también algo recíproco por la otra parte. Tuvo que poner el freno porque se le fue "un poco más de las manos".

Por otro lado, David ha apuntado que se llevó una decepción con Zaira en la hoguera final: "Me di cuenta de que se había inventado un montón de cosas. No me cuadraba. Que me pidas perdón vale. Pero te podrías haber cargado mi relación por cuatro mentiras". Zaira le ha reprochado que quien se podría haber cargado la relación es David: "Los juegos los consideraría como una infidelidad. Perfectamente se podría haber ido".

Zaira ha recordado el momento en el que ella estaba en el baño y David "mirando". En ese momento ha intervenido María para señalar que eso dice más de Zaira que de David: "Que te metas en un cuarto de baño a realizar tocamientos y que la otra persona pase de tu cara, que no consigas calentarlo y se vaya con su novia, eso es de patética". Zaira ha atacado a María con que cuando David le dijo que se apartase lo hizo, y María en su paso por 'La isla', por el contrario, no. Por último, Zaira ha apuntado que no ve que estén enamorados porque David hablaba poco de María en Villa Playa.

No obstante, antes de este enfrentamiento que han tenido con Zaira, David y María han tenido ocasión de ver algunas imágenes junto a Sandra Barneda y poder explicar su paso por 'La Isla' y la respectiva conexión que han tenido con sus tentadores, además que resumir cómo han vivido su experiencia y si podrían haber hecho o no más en cuanto a dejarse llevar.

Los planes de futuro de María y David

Tras la discusión con Zaira, María ha señalado que están "muy bien y felices": "Ahora estamos muy bien y felices. Nuestros planes son viajar, conocer mundo y disfrutar de nosotros y de nuestra familia, que nos apoya muchísimo en todo". En ese momento, a David le ha podido la emoción y el amor y ha señalado que "solo nos falta el bebé, pero para más adelante".

Sandra Barneda les ha preguntado si van tan en serio de verdad: ambos han respondido con un "sí" rotundo. "Pienso que no puedo encontrar a una persona en el mundo que sea más afín a mí que María". Sandra le ha pedido a David que se lo dijese a María mirándole a los ojos, algo que no ha dudado en hacer: "Estoy súper enamorado de ti. Estoy muy a gusto y pienso que eres la mujer de mi vida. Para mí eres perfecta y quiero estar siempre contigo".