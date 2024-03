Marieta y Álex se reencuentran en plató entre reproches y mucha emoción: “No te voy a olvidar nunca"

Marieta y Álex se han vuelto a ver las caras en plató, tres meses después del reencuentro ocho meses tras 'La isla de las tentaciones

Marieta se rompe ante la culpabilidad que siente con lo que pasó en la isla y desvela cómo comenzó su relación con Álex

El tenso momento que vivieron Marieta y Álex cuando se reencontraron meses después y desvelaron que habían estado juntos

Álex y Marieta se enfrentaban a la noche definitiva para su amor, desde que se vieron por última vez nada es lo que era y, es que íbamos a descubrir todo lo que pasó en el reencuentro ocho meses después y tiempo más tarde de que ocurriera esto, volver a verse en plató para contar todo lo que ha pasado y cómo está su relación ahora.

Las lágrimas de Marieta en plató: "Le hice daño a una persona siéndole infiel"

Marieta, en plató, confesaba que después de ver su hoguera final sabía que "lo ha hecho mal" y que no le gusta hacer daño a una persona: "La cagué poniéndole los cuernos". Ella explicaba que se le rompió el corazón y se rompía por completo al hablar de esto: "Vi a dos humanos que se querían mucho, pero que no se querían bien. Nos veo mirándonos y me acuerdo de lo bonito que yo tenía con él".

Ella no podía contener las lágrimas mientras contaba todo lo que vivió en la isla: "Me siento muy mal, no soy mala persona y sé que me he equivocado. Le hice daño a una persona siéndole infiel".

Álex, que observaba muy pensativo desde fuera del plató las palabras de su expareja, se mostraba muy rotundo ante esto: "Es que no me la creo, sinceramente". Y aquí soltaba el motivo por el que le ocurría esto en forma de bomba: "No es la primera vez que me ha puesto los cuernos".

Alex y Marieta se vuelven a ver tres meses después del último reencuentro

Como bien explicaba Sandra Barneda, desde la última vez que ambos se habían visto en el reencuentro ocho meses después de salir de la isla, ya habían "pasado tres meses", por lo que todo abía cambiado por completo de nuevo.

Tras este momento, se saludaban, Álex aprovechaba el momento para darle la enhorabuena por su participación en 'Supervivientes' y ellos dejaban claro que "no hay nada entre ellos" tres meses después de verse por última vez. "Está guapa", afirmaba Álex y tras esto le decía unas palabras a Marieta: "No te guardo rencor, pasó así, yo lo pasé mal, tú no tanto, pero yo no me arrepiento de haber estado contigo, de haber hecho lo que hice, pero tuvo que ser así".

Marieta también aprovechaba para abrir su corazón con él: "No quería hacerte daño, me arrepiento de habertelo hecho, lo siento. Yo tampoco me arrepiento de haber estado contigo, vas a ser una persona que no voy a olvidar nunca porque he vivido contigo que no voy a vivir con otra persona". Aseguraba que él había sido un amor muy importante en su vida, pero ambos dejaban claro que ninguno había sido "el amor de su vida".

"Creo que todavía te quedan muchos amores por conocer que te van a dar muchas cosas buenas", le decía Marieta a él. Tras esto, salía a la luz cómo entraron en el programa. Álex le recriminaba que le engañó: "Te dije que no quería ir, al mes me dijiste que nos habían cogido". "Probablemente yo tenía más iniciativa para ir, pero fuimos los dos", reaccionaba Marieta y aseguraba que "se subió al avión porque quiso".

Marieta habla de su relación con Álex y lo que pasó con su expareja