Así ha sido la hoguera final de Álex y Marieta en 'La isla de las tentaciones 7'

La pareja habla de sus infidelidades con Sergio y Gabriela y toman una decisión sobre su futuro

Sergio da la cara y aclara si llegó a gustarle Marieta de verdad: "Yo fui a la isla para encontrar el amor"

Marieta y Álex tenían mucho por explicarse en su 'Hoguera final' de 'La isla de las tentaciones'. Ambos habían caído en la tentación con los solteros Sergio y Gabriela y su experiencia en el reality había sido un vaivén de emociones. Frente a Sandra Barneda, Marieta y Álex han ajustado cuentas y han decidido cómo querían marcharse del programa.

Marieta era la primera en llegar a la 'Hoguera final'. "A ver qué me cuenta el ridículo", decía murmurando mientras andaba por el camino de antorchas. La participante se dejó llevar con Sergio, el soltero que más le gustaba de Villa Montaña, y traspasó con él todos los límites. Sin embargo, acusaba a Álex de haber hecho lo mismo con Gabriela solo por vengarse de ella.

Cuando Álex apareció, él estaba dispuesto a comenzar la hoguera con un abrazo, pero Marieta le rechazó. "¿Te lo has pasado bien?", le preguntaba irónica. "¿Qué quieres? ¿Que me quede llorando?", contestaba él. "Si me quieres, lloras", decía ella manifestando así que le hubiese gustado ver en su novio otra actitud tras su infidelidad. Álex no dio crédito: "¿Me pones los cuernos y me estás dando clases sobre lo que hay que hacer?", reaccionó.

Sin embargo, tras el tenso reencuentro se producía algo insólito, que impresionaba hasta a la propia Sandra Barneda. La presentadora le preguntaba a Álex cómo había encontrado a Marieta tras semanas separados y él respondía que "muy guapa". De repente, el ambiente entre Álex y Marieta cambiaba hasta el punto de que Sandra Barneda les preguntaba si estaban flirteando.

Marieta y Álex visionan juntos las imágenes de sus infidelidades

El buen rollo pronto terminó. Lo hizo cuando Marieta y Álex visionaron juntos las imágenes de sus infidelidades en 'La isla de las tentaciones'.

Marieta se escandalizó al ver que sus tórridos encuentros sexuales habían sido captados por las cámaras, pero también se indignó cuando descubrió que Álex estaba teniendo sexo con Gabriela en el momento en el que ella asaltó su villa para hablar con él.

"No te escuché, si no hubiera salido. No me gusta ver eso pero si ella no hubiera fallado, yo no hubiera caído", aseguró Álex. Por su parte, Marieta alegó que se había dado cuenta de sus carencias en la relación y que Sergio había sabido darle lo que faltaba.

Marieta rompe a llorar ante Álex, queriendo marcharse con él de 'La isla de las tentaciones'

Tras una acalorada discusión, Marieta y Álex también descubrieron lo que el otro había dicho sobre su relación durante el reality. Entre las confesiones de Marieta, estaba la de que su sexo era monótono. Álex respondía a esas declaraciones asegurando que sentía que siempre había sido él quien había ido en su busca y que al final se había cansado.

Por su parte, Álex se había quejado en Villa Playa de la falta de cariño por parte de Marieta. Esta vez, la participante no entraba en conflicto, sino al contrario. Marieta rompía a llorar reconociendo que había tenido una actitud fría con Álex.

"No sé dar cariño. Y me esfuerzo todos los días. No es porque no me salga. Es que no me sale dar cariño", decía entre lágrimas. "Cuando me das un abrazo, lo haces tan pocas veces, que se me para el mundo", le explicó Álex acercándola a él y Marieta rompía a llorar desconsolada. "Lo siento, lo siento por no darte cariño. De verdad que lo siento", repetía emocionando a Sandra Barneda.

En este momento de máxima complicidad entre Álex y Marieta, donde los dos parecían dejar de lado todo lo sucedido, ella se confesaba: "Te lo juro que te he echado mucho de menos. Perdóname si te he hecho daño", declaraba. Álex se mostraba entonces dubitativo.

"Me he dado cuenta que tenemos muchas carencias y que tendríamos que empezar de cero, pero solo sé que te quiero. Nunca he dudado que estaba enamorada de ti", añadió Marieta, dispuesta a irse con Álex de 'La isla de las tentaciones' y olvidar todo lo que ha pasado entre ellos. Sin embargo, Álex no coincidió con su decisión.

Álex decide marcharse con Gabriela y la rabia se apodera de Marieta

"Creo que no puedo perdonar todo lo que has hecho. Me faltan muchas cosas contigo. Más de las que pensaba (...) Esto me ha hecho pensar. Lo siento mucho. Hay personas que sí me valoran, que sí se preocupan por entenderme, que me dan lo que necesito y que quiero seguir conociendo. Me voy con Gabi", anunciaba Álex, poniendo así fin a su relación con Marieta. "Hasta el último momento haciéndome daño", reaccionó ella.

A continuación, Gabriela llegaba a la 'Hoguera final' y el propio Álex le comunicaba la decisión que había tomado. "Sabes que lo que tenemos nosotros es real. Sabes que la quiero, pero que no le puedo perdonar lo que ha hecho. Y sabes también que hay muchas cosas que tenemos en común y he decidido irme contigo", le dijo delante de Marieta. La soltera no pudo reprimir su emoción así que se abrazó a él mientras la ahora exnovia de Álex comentaba: "Como un perrillo a darle cariño".

Marieta no pudo ante tal incómoda situación así que decidía abandonar la hoguera. "Les deseo lo mejor pero esto me parece ridículo", decía. No obstante, momentos más tarde Marieta interrumpía la felicidad de Álex y Gabriela regresando a la 'Hoguera'.

"Vengo a explicarte que mi novio es un dependiente emocional. No sabe estar solo. Eres la chica que le ha dado cariño pero pronto te va a dar la patada porque no va a aguantar el ritmo de vida que tú llevas porque no la aguanta de nadie. De todas maneras si os va a bien me alegraré de que esto te haya servido y nada, a ver si me invitáis a la boda", dijo a la nueva pareja.