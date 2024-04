Ana Nicolás destapa su romance con Miguel, el tentador con el que han estado Marieta y Gabriela

La exnovia de Cristian López ha explicado en un directo de Instagram que nunca llegó a ser novia de Miguel y que apenas se vieron un par de veces, tras las cuales decidieron dejar de conocerse, pero quedaron como amigos, por lo que no existe ningún tipo de mal rollo entre ellos: "Se ha dicho que me vieron con él en Murcia en un centro comercial, eso no es verdad porque ese chaval nunca ha estado en Murcia. Nos vimos un par de veces y luego él se quedó en Córdoba y yo me volví a Madrid".