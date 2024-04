Gabriela explica por qué no le importó que Álex le mirase el culo a Marieta en el debate

Gabriela ha explicado en un directo de Instagram que no le "afecta" que su chico le haya mirado el culo a su exnovia e, incluso, lo ha defendido : "Me da exactamente igual, tu novio o tu marido también le mira el culo a 500 y no por eso va a dejar de quererte. Pienso que los ojos están para mirar y que lo único que hacéis es intentar meter mierda".

"No me afecta en absoluto, incluso vosotras, y la que diga que no miente, le ha mirado alguna vez el culo a un tío y todos nuestros novios le miran el culo a otras tías, pero claro como mi relación es publica y televisada, pues se me da más caña", ha sentenciado la murciana, que está muy feliz junto a Álex y que tiene muchos planes de futuro junto a él: están planteándose irse a vivir juntos el próximo mes y ya se han presentado a sus respectivos padres.