"Me he dado cuenta que Mariona ha hecho esfuerzos por mí que no lo haría ninguna chica. Me ha puesto en mi sitio cuando tenía que ponerme. Hay gente que le ha tachado de no tener amor propio y no es verdad. Para mí lo ha tenido. Me ha dejado las cosas claras. Yo he estado ahí luchando y creo que hemos hecho un trabajo titánico los dos. Creo que pocas parejas lo pueden hacer esto", expresaba Adrián ante una Mariona emocionada.