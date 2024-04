Zaira, David y María se reencuentran en 'El debate de las tentaciones'

Zaira cuenta una nueva información sobre lo que pasó entre ella y David y se lía

Las emocionadas palabras de Sandra Barneda hacen saltar las lágrimas: "Hemos puesto el corazón de un modo u otro"

Uno de los triángulos que más nos ha atrapado en 'La isla de las tentaciones 7' es el de María Aguilar, David Vaquero y Zaira de la Morena, que se han reencontrado en el programa final de 'El debate las tentaciones'. Había aún muchas incógnitas por despejar y el plató ha saltado por los aires con una nueva información de Zaira sobre David.

Nada más con la entrada de Zaira al plató, la tensión era más que palpable. "Parece esto un entierro", soltaba Zaira cuando David y María la recibían muy serios y sin saludarla. Enseguida Zaira y María se enzarzaron en una discusión que Sandra Barneda tuvo que frenar dando paso a las imágenes que resumían el paso de este triángulo por 'La isla de las tentaciones'.

El asunto más cuestionado de su historia, fueron los presuntos tocamientos de Zaira y de David que no recogieron las cámaras y la anécdota que reveló la soltera sobre cómo se desnudó y tocó en el baño del novio de María y éste se la quedó mirando. Zaira se ha mantenido en su versión de la historia y recordaba que ella en la 'Hoguera final' de la pareja había dicho que "yo no me meto en un baño si no me dan pie", aseguró.

En 'El debate de las tentaciones', Zaira ha revelado a qué se refería exactamente. "El pie fue que en toda la experiencia él, en los puntos muertos, se bajaba los pantalones y me hacía el 'helicóptero'. Básicamente, como la 'Torre Eiffel' estaba para arriba, pues lo movía. Lo hizo más de una vez. Incluso en la piscina, cuando digo lo de los tocamientos, él me lo ponía aquí y yo le decía a Valeria que se callase porque si le pillaban no lo iba a volver a hacer", soltaba Zaira haciendo que todos los presentes se quedasen impactados.

Era el turno de David para que se defendiese: "Es cierto. Estaba yo en el baño haciendo eso y a mi lado estaba Lunay y Rauw Alejandro. Los tres haciendo el helicóptero", respondió irónico. Para María era una nueva mentira de Zaira y aseguraba que le había llegado por terceras personas que había ido al debate a mentir.

"Yo he sido tentadora y sé que con los puntos muertos, viene enseguida el programa y lo frena", replicó María. "Eso es cuando hay dos personas", le contestó Zaira. "Pues si has visto el helicóptero, eso que te has llevado", remataba María. Pero lo cierto es que la reacción de la novia de David fue bastante cuestionada por los colaboradores del programa, no entiendo por qué no se escandalizaba ante la anécdota.

David Vaquero tiene un encontronazo con Marta Peñate