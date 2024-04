Tras dos días de silencio por parte de Álex respecto a este tema, por fin ha reaparecido en Instagram para emitir un comunicado en el que aclara de una vez por todas cuál es su situación sentimental. "Familia, muchos me estáis hablando intrigados por saber si sigo con Gabriela o no. Pienso que estas cosas no se toman a la ligera y nos quedan aún muchas cosas por hablar", ha revelado el amigo de David Vaquero, destapando así que todavía no ha tomado una decisión definitiva con Gabriela sobre si seguir o no con su noviazgo.