Adelina y Susana no se creen que Fiama no supiera nada del pacto entre su novio y Julián: "Se le ve el plumero"

Lewis destapó un supuesto pacto entre Álex y Julián para que el soltero "vigilara y cuidara" a Fiama durante el reality. "Me he enterado de que tenía todo como muy preparado. Julián les enseñó conversaciones a los chicos donde Álex les decía que él iba a entrar muy bien conmigo, que luego se iba a enfadar mucho por un vídeo y que luego iba a salir de la mano conmigo. Yo no tenía ni idea de nada. Me siento muy traicionada, no quiero estar con él. No sé si mi novio me quiere más a mí o a la tele", ha explicado entre lágrimas la canaria durante la hoguera.