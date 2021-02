La tentadora expulsada de Villa Playa da una entrevista exclusiva en Mitele PLUS : "Creíamos que Diego no tenía novia"

Alba cree que Diego “malmetió” sobre ella con el resto de los chicos de la casa y confiesa qué chico le gustaba

La expulsada reconoce que no ha sido ella mismo en el reality: “Me quedé bloqueada”

En el último programa, los chicos tuvieron que decidir la expulsión de una de sus tentadoras y, esta vez, le tocó a Alba, la chica que participó en el videoclip de Diego. Ella fue la causa por la que Lola y Diego rompieron temporalmente, por él salía basándose con ella en el vídeo y eso a Lola le pareció una auténtica falta de respeto que, más tarde, decidió perdonar.

La tensión estalló entre los tres cuando, en la presentación de las tentadoras, la pareja se dio cuenta de que Alba era una de ellas. Lo que sabemos ahora, gracias a la entrevista exclusiva de Alba en Mitele PLUS, es que también fue un coche para la tentadora”:“Yo no sabía que Diego iba a ser uno de los chicos a los que había que tentar. Cuando le vi, miré a Lola y luego ella me miró a mí. A partir de ese momento, me quedé bloqueada”.

"A mí el que me llamó la atención era Hugo"

Cuando ha dicho esto, Sandra Barneda ha confirmado que efectivamente, las tentadoras y los tentadores, cuando son elegidos, no saben a quién van a tener que pretender. Después de volver a encontrarse, ella intentó hablar con él dentro de la casa, y Diego la rechazó: “Me derrumbé”, ha confesado, y a partir de ahí se sintió “tan incómoda” que no pudo volver a ser ella misma.

Una vez expulsada, Alba ya ha contado todos los detalles de cómo fue el rodaje del famoso viodeclip: "A mí Diego me contactó por Instagram y me dijo que iba a grabar un tema nuevo. Tanto la otra chica como yo pensábamos, por cómo se comportaba, que no tenía novia, pero a mí nunca me besó fuera dle rodaje. Lo que sí pasaba es que, si decían que cortaban la escena, él seguía besando", ha contado.

