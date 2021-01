Alba se derrumba tras su enfrentamiento con Diego y Lola: "Me siento desplazada"

Alba se besó con Diego para un videoclip

Cuando Lola se enteró, se marchó de casa

Lola estalló al ver que Alba estaba en la isla como soltera

Lola contó en 'La isla de las tentaciones' cual había sido su mayor crisis con Diego. Para un videoclip, él tuvo que besarse con otras chicas y ella no lo pudo soportar. "Me pareció una falta de respeto total, le mande a la mierda y al día siguiente me fui de casa. Me dijo que no se iba a besar y cuando vi el video eso era una bacanal", explicó.

Lo que Lola no se esperaba, es que una de las chicas del videoclip participaría en 'La isla de las tentaciones' como soltera. La cara de la joven fue un poema cuando se encontró con Alba. "Yo no hice nada, si te pones celosa no es mi culpa", se defendió ella.

"No me pongo celosa, me j*** darte protagonismo. Encima tu vas contando que Diego habló contigo después y es mentira porque yo vi las conversaciones", estalló Lola.

Lejos de calmarse las aguas, en la villa la cosa empeoró. Alba se venía abajo tras el enfrentamiento y al comprobar al tensión que existía entre ella y el intérprete de 'Bien'. "Me sentí muy agobiada y desplazaba", contaba ella entre lágrimas.

Tras la insistencia de sus compañeros, Alba y Diego chocaban los cinco pero esto no era suficiente para ella. "Las cosas hay que sentarse y hablarlas", opinaba. "Yo no tengo nada en contra de ella pero no va a haber relación ninguna y así se va a quedar la cosa", sentenciaba él.

Los chicos planean expulsar a Alba

Poco después los chicos hablaban sobre la chica a la que querían expulsar. Todos coincidían que la elegida sería Alba debido a su enfrentamiento con Diego y porque "era una de las que menos les gustaba".