Alberto Santana estalla contra Tom y manda un mensaje a Melyssa: "No te merecías todo esto"

La apoteósica ruptura de Tom y Melyssa en la hoguera de confrontación de ‘ La isla de las tentaciones ’ no ha dejado indiferente a nadie. Alberto Santana , expareja de la concursante, ha reaccionado en redes sociales a todo lo ocurrido y ha lanzado duras palabras contra Tom.

Alberto Santana critica con dureza a Tom

Para él, el empresario es un “cara dura” que entró al programa con la intención de traicionar a su pareja: “Ha estado liberado desde el primer día”. Alberto no compra ninguna de las explicaciones de Tom y se ríe del momento el que dice que una persona “muy sentimental” : “Es un mierdas”, ha criticado.

Santana opina de la hoguera de confrontación

Eso sí, cuando nuestra concursante ha aparecido llorando por todo el sufrimiento que le ha ocasionado ver a su novio poniéndole los cuernos con Sandra , Santana le ha mandado un cariñoso mensaje de apoyo: “Guapa, vales muchísimo. Si es verdad que eres un poco celosa pero eres una tía de puta madre. Esto no te lo merecías. Este tío es un desgraciado. Tú tienes tus cosillas pero eres muy buena chica”, ha reconocido.

Además, Alberto ha contado que él y Melissa recibieron la propuesta para participar juntos a ‘La isla de las tentaciones’ el año pasado pero al final decidieron no ir: “Estábamos en un buen momento todavía como pareja y menos mal que no fuimos”. Santana también ha reconocido que este año le ofrecieron ir de tentación pero que no quiso: “Voy a buscar pareja para ir el año que viene”, ha bromeado.