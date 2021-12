Alejandro deja a todos sin palabras bajándose del coche en mitad del camino hacia la hoguera

El apoyo de sus compañeros en este camino a la hoguera no sirvió de mucho a Alejandro. "Me da miedo que haya avanzado con este tío (Stiven), confesaba. Su mente se puso en lo peor. "No confío, no puedo más", reconoció entre lágrimas. Finalmente, Alejandro pidió que se parase el coche y se apeó, dejando a sus compañeros sin palabras.