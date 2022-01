Gal·la escogía a Nico, Rosario a Suso, Álvaro a Sabela y Nico a Miriam. Zoe y Josué coincidían en su decisión y preferían no tener una última cita. Sin embargo, no era el caso de Alejandro y Tania. Mientras él rechazaba la oportunidad de pasar un día entero con alguna de las solteras, su novia tenía muy claro que quería pasar sus últimas horas en la isla junto a Stiven .

" Queda muy poco para encontrarme con Tania , estoy con una incertidumbre que me está matando. Yo estoy muy seguro de mí mismo, no sé si ella está segura de si misma y necesito que me explique muchas cosas", explicaba el exconcursante de 'GH VIP'.

Mientras tanto, Tania disfrutaba de una romántica cita con Stiven. " Espero que te des cuenta de cómo estás con una persona y con otra, espero que desconectes y te sientas libre. No quiero ponerte problemas, sino solucionártelos, aunque haya días que no aguante y solo quiera darte un beso", le aseguraba el soltero.

Sandra Barneda irrumpía en la Villa de los chicos y preguntaba a Alejandro sobre la posibilidad de que Tania tuviese una cita 24 horas. Él lo tenía muy claro: "He estado en una oscuridad brutal, pero al final me aferré a la confianza. Pienso que no habrá tenido una cita 24 horas porque sería estúpido. Veníamos con un objetivo y espero que salgamos con ese objetivo. Si ha tenido una cita 24 horas seguramente ni la salude, aunque me muera de ganas por abrazarla y besarla no quiero aguantar otra falta de respeto. Me va a enfadar bastante", sentencia.