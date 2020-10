De Gloria Camila a Olvido Hormigos: todas las mujeres que han pasado por la vida de Alessandro Livi antes de ‘La isla de las tentaciones’

Tras la marcha de Inma y Ángel de ‘La isla de las tentaciones’, una pareja debía ocupar su lugar en el reality . Los afortunados no han sido otros que Alessandro Livi y su novia Patricia Guimeras . Llevan un año juntos y aunque la historia no comenzó del todo bien por una infidelidad de Patricia, el italiano consiguió perdonarle. “Quiero demostrarle que puede confiar en mí”, contó ella.

Por su parte, el exconcursante de ‘GH 12 + 1’ quiere quitarse la etiqueta de infiel. “He sido muy ligón y he estado soltero muchos años. Pero cuando he tenido pareja siempre he sido fiel y he respetado", se sinceró.