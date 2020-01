Álex le cuenta a Andrea lo decepcionado que está con Fiama: "He visto vídeos dejándome a mí como un lunático"

"Yo a veces me rayo, tío, porque Fiama ha hecho cosas que aquí dentro, que son tonterías, pero ella es la primera que decía: "Yo voy a ir ahí y te vas a sentir orgulloso, te lo juro. De qué novia tienes, tal, no se qué. Yo he visto vídeos dejándome a mí como un lunático. Ahí sí que me quedé un poquito como diciendo te estás luciendo y no te estás dando cuenta, y eso lo va a ver toda España y a mí me vas a crear un problema. ¿Relamente me amará?", le explicaba Álex a Andrea.