Para Álex la traición es doble porque no solo es que haya mentido a su novia, Lucía, sino que cree que también ha jugado con Stefany , la soltera por la que más atracción sentía hasta que llegó Fiama. Pero, a pesar de haberse besado con la canaria, luego no dudó en hacerlo también con Stefany. Pero a las horas acabó decantándose por Fiama y pasando de la tentadora, que le cambió por Jesús (con el que también se lio). Por todo ello, Álex cree que Manuel es “una persona que hay que tener lejos , un mentiroso compulsivo”.

“No he conocido a nadie tan sinvergüenza como Manuel. Ha mentido a todo el mundo, a tentadoras, a su pareja,… Luego la lía y se pone a llorar para dar pena”, le criticó. Y remató: “Me parece un manipulador, una persona asquerosa. No puedo con él. Le tengo asco ”.

Manuel y Fiama ya se besan delante de todos

Los sentimientos de Manuel eran una montaña rusa. A veces estaba muy contento por haber conocido a Fiama, pero otros lloraba pensando en el daño que le estaba haciendo a su novia, Lucía. Al final, llegó a una conclusión: "Lucía se va a sentir defraudada conmigo, me va a decir que se la he jugado (...) Pero ha salido el auténtico Manuel, he sido yo. El día que yo vea esto diré 'has sido un mamón y un cabrón pero has sido tú", reflexionó.