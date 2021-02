Álex Bueno defiende a Stefany de las mofas de Fiama y Manuel: "Hay gente que simplemente apaga a los demás"

"Tú y yo teníamos unas miradas el primer día que decía 'le da la cita Manuel pero me mira a mí'. Si no te hubieses ido con Manuel te hubiese besado porque es lo que me sale. Pero no me fío de ti", se sinceró el novio de Marina. "Me gustaría ir poco a poco contigo y que podamos conocernos". Entre miradas cómplices y un largo tonteo, Jesús y la catalana terminaban fundiéndose en un apasionado beso.