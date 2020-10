Álex Bueno brota contra Marta Peñate tras su hoguera final con Lester: "Esta tía es mala y venenosa"

En 'El debate' de 'La isla de las tentaciones' pudimos ver algunas escenas inéditas en las que descubrimos la cara más amarga de la hoguera de Lester y Marta . Los canarios no pararon de reprocharse los errores que habían cometido en sus once años de relación y ambos terminaron llorando.

"A ver tenido los cojones de haberme dejado. Si no me querías haberlo hecho en el pasado, no ahora. ¿Para que volviste hace un año y pico?", le preguntaba él muy enfadado. "Ahí tienes razón, pero siempre me mandabas mensajes diciendo que ibas a cambiar, tengo más cuernos que todo español", se quejaba ella.