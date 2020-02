Álex y Fiama deciden irse juntos pero con muchas dudas sobre la boda: "Ya veremos"

Álex Bueno y Fiama han decidido marcharse juntos de 'La isla de las tentaciones' . Pero no está del todo claro si su relación ha salido reforzada o no tras el programa. Las inseguridades de Álex, el acercamiento de Fiama con Joy y la desconfianza mutua han hecho que la boda que tenían programada se tambalee.

La pareja se ha reencontrado en la hoguera final con muchos asuntos pendientes por resolver. "No sé qué Fiama me voy a encontrar. Me mata la incertidumbre. Tengo miedo a perder el futuro que tenemos planeado ", decía Álex momentos antes de acudir a la hoguera. Por su parte, Fiama necesitaba explicaciones por parte de su novio: "A veces me pongo la alianza, otras veces no".

Álex ha reconocido que había mandado un mensaje a Julián a través de un amigo pidiéndole que "cuidase" de Fiama en Villa Montaña. Para Fiama, había sido una traición que no se lo contase y una forma de vigilarla. "Has confiado más en una persona que en tu novia. Eso son tus inseguridades de m**** que al final va a mandar todo al carajo" , le decía Fiama a su novio.

Álex se entera de que Fiama ha dormido con Joy

"Eso fue el día que me enteré de la movida", justificaba Fiama refiriéndose al día en que se enteró de la conversación de Álex con Julián. "Si hubiera sido al revés, me hubieran dado pasaporte", decía Álex en un principio. Pero después se venía abajo sin poder mirar las imágenes.

Álex pide perdón por sus comentarios machistas

Fiama también ha aprovechado la hoguera final para recriminar a Álex sus comentarios machistas en una fiesta de disfraces donde se disfrazó de mujer. Su parodia de las mujeres dejó mucho que desear y ha pedido disculpas : "Mis padres me han dado una educación y me avergüenzo", decía él.

Álex y Fiama deciden irse juntos... pero con la boda tambaleándose

La hoguera de Álex y Fiama terminaba con una bonita reflexión de él. "Te quiero pedir perdón, pienso que estás muy por encima mío y no paro de cagarla. Cuando yo la cago... me he dado cuenta de que yo cuando me lo llevo al drama no es mejor, te hago daño psicológico. Si vamos a estar juntos quiero cambiar. Son celos, miedo... No es porque te quedes o te vayas, sino porque quiero cambiar", decía Álex.