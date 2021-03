Fiama y Manuel tuvieron sexo en el último programa de ‘La isla de las tentaciones’. Tras varios días de besos, caricias y arrumacos, los dos acabaron saltándose las normas y teniendo un rato de pasión en el baño de la habitación del gaditano. Al día siguiente, Fiama estaba de lo más afectada por lo ocurrido: no podía evitar llorar al pensar en lo poco empática que había sido con Lucía, la novia de Manuel. Pensaba que era innecesario que viera esas imágenes, por lo que acabó derrumbándose.

Álex Bueno no se pierde un programa del reality y ayer comentó a través de su cuenta de Instagram lo ocurrido entre Fiama y Manuel. El ex de ‘Mujeres y hombres’ fue de lo más duro con su exnovia: “¿Lloras por hacer daño a Lucía o por los 30 segundos del pistolero de Cádiz?”, escribió en sus stories, haciendo alusión a un comentario de Fiama en el que indicaba la poca duración del encuentro sexual. Y añadió: “Lo de hacer daño y llorar con cinco años vale… pero ya tenemos una edad, no seamos hipócritas, que lleváis días sin pensar en la otra persona”.