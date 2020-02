Álex estalla contra Christofer: "Eres un desagradecido y estás haciendo un papelón"

"No me creo vayas gritando: '¡Estefaníaaaa' por los bolos si tan mal lo has pasado"

Christofer ofreció una entrevista en exclusiva para 'El debate de las tentaciones' en la que no hablaba muy bien de sus compañeros de reality. Entre otras cosas, aseguró que no se creía a Álex Bueno. El extronista ha utilizado los stories de Instagram para responder al novio de Fani.

"En esa casa cuidamos a Christofer y le aguantamos las lloreras, como él nos las aguanto a nosotros. Me parece que eres un desagradecido, todos te escribimos después del reality, nos tienes bloqueados a todos. No digas que no nos hemos intentado poner en contacto contigo. Hicimos un grupo todos los chicos de la isla y te saliste al momento", ha comenzado diciendo el madrileño.

"Me parece todo un papelón lo que estáis montando que te cagas. No me creo que estés tan bien después de todo, no me creo que hayas aceptado que Estefanía vaya a 'Supervivientes' después de lo que te ha hecho y que vayas gritando por los bolos: '¡Estefaníaaaaaaa!' si tan mal lo has pasado", ha continuado explicando el ex de Fiama.

"La gente no está acostumbrada a que la gente diga lo que piensa sin ningún tipo de problema. Yo lo que digo en la calle lo digo en la tele. Te despediste de nosotros diciéndonos que éramos hermanos y en cuanto se acabó el reality nos pusiste a caer de un burro. Gente así no la quiero. Me gusta la televisión, pero no a cualquier precio. Yo no pego la puñalada en la televisión, voy con la verdad por delante. Al que le guste bien y al que no que se coma una mierda", ha estallado Álex.

Mala relación con sus compañeros