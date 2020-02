La carta de Gonzalo a Susana tras reencontrarse en 'El debate de las tentaciones': "Entiendo lo valiente que eres y todo lo que has hecho por mí "

"El amor de mi vida, por y para siempre. Gracias al destino por haberme dado la oportunidad de amar a la persona más fiel, leal y sincera que he podido conocer. Te querré hasta el día de mi juicio final, jamás he tenido el placer de disfrutar de una historia tan pura y real cómo la nuestra, mostramos el amor y el desamor a todos sin tapujos.

Será una cicatriz que luciré con orgullo por haber sido mi faro en la oscuridad. Jamás podré decir en mí vida nada malo de ti, antes prefiero morir. Te echo mucho de menos, no te voy a mentir, entiendo lo valiente que eres y todo lo que has hecho por mí en la sombra.

El tiempo me ha enseñado a comprender que lo único que intentas es protegerme para que no sufra. Ya me conocéis, y desde este justo momento pongo fin a la melancolía y la pena, no es algo que me haya gustado mostrar públicamente.