Christofer no quiere saber nada de sus compañeros de 'La isla de las tentaciones' y los bloquea en las redes sociales

Christofer confesó a Sandra Barneda que no se creía a Jose porque era "demasiado perfecto". "Eso me dolió porque nosotros lo hemos apoyado mucho y hemos sufrido con él", ha contado el murciano en 'El debate de las tentaciones'. "Desde que volvimos no quiere saber nada de nosotros, hicimos un grupo de Whatsapp de los cinco e instantáneamente se salio".