Inédito| Álex estalla tras ver el comportamiento de Fiama: "Qué necesidad, me vas a crear un problema"

En este avance inédito vemos cómo Álex se desahoga con Andrea, tumbados en el sofá y en un ambiente relajado. "Fiama ha hechos cosas aquí dentro que son tonterías pero ella es la primera que decía que había que pensar en la familia...", empezaba decepcionado el chico. El joven explica que lo que más le molesta es que Fiama vaya diciendo "a personas que conoce de dos días" que no puede hacer cosas porque Álex se pondría celoso. "Primer punto que no es verdad, después que qué necesidad de decir eso y me deja como un p** lunático", comenta muy enfadado. "Te está viendo toda España y a mí me vas a crear un problema", finaliza.