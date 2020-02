Álex, Gonzalo y Jose ven las imágenes de sus novias en la ceremonia de la hoguera

Los chicos han vuelto a enfrentarse a las imágenes de sus parejas en la ceremonia de la hoguera. Álex ha descubierto que Fiama ha dormido con Joy . "Me molesta y me duele, pero tengo que madurar", ha asegurado tranquilo.

Gonzalo se ha quedado muy afectado tras ver cómo Susana valoraba si quería una vida con él o no. Sé que tengo que pedir perdón por mis comentarios, pero si no me conoce que no me compre. Soy así aquí y en todas partes