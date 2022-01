Gal·la y Nico aseguraron que, aunque no sabían nada, se lo imaginaban. Al exfutbolista le sentó especialmente mal porque alguna vez ya le había preguntado a Miriam si había tenido algo con el extronista y ella lo había negado. “En ese momento no se lo dije porque no estábamos juntos y lo vi innecesario. Y en parte por miedo, porque si se lo decía él me iba a decir ‘ya está”, contó la tentadora.