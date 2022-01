En el reencuentro seis meses después fue por el mismo camino. A pesar del tiempo que ha pasado, sus sentimientos no se han ido, pero tampoco la idea de que es mejor que estén separados. La primera en sincerarse fue Rosario: “Lo odio, pero es que también lo quiero… Me encantaría poder decir ‘qué asco me das’, pero es que no puedo”. Álvaro, que estaba viendo lo que decía su exnovia desde la sala de visionado, se emocionó al escucharla. Pero lo que más le llegó al corazón fue cuando Rosario dijo que él es el amor de su vida.